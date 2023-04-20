Гвардиола назвал формулу успеха для победы в Лиге чемпионов

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола заявил, что для победы в Лиге чемпионов каждой команде необходимо обыграть Реал.

"Думаю, все клубы в мире считают, что для победы в Лиге чемпионов нужно обыграть Реал. Раньше это была Барселона, а теперь Реал.

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Реал выходил в полуфинал 11 раз за 13 лет. Мы выходил трижды и думаем: "Вау", – сказал Гвардиола в интервью Manchester Evening News.

Напомним, в 1/2 финала Лиги чемпионов Манчестер Сити сыграет с Реалом. Первый матч команд состоится 9 мая в Мадриде, а ответный - 17 мая в Манчестере.