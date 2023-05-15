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Интер - Милан: где смотреть матч 16.05.2023 полуфинала Лиги чемпионов

Узнай на ISPORT, где будет доступно для просмотра миланское дерби в рамках главного клубного турнира Европы.
Сегодня, 19:24
Милан - Интер
Милан - Интер

Во вторник, 16 мая, в рамках полуфинала ЛЧ состоится миланское дерби между Миланом и Интером.

В течении этого сезона это будет уже 5 противостояние между принципиальными соперниками в разных турнирах.

До этого "россонери" и "нерадзурри" встречались в суперкубке Италии и во внутреннем первенстве, а также уже на стадии 1/2 финала ЛЧ. 

В первом матче победил коллектив Симоне Индзаги и номинальным гостям придется очень тяжело в следующей встрече

Где и когда смотреть матч Интер - Милан

На ISPORT будет доступна текстовая трансляция матча Интер - Милан где можно смотреть текущий ход соревнования и событий. Матч состоится 10 апреля в 21:45 по киевскому времнеи.

Кроме того поединок можно будет посмотреть в прямом эфире на OTT-платформе MEGOGO, которая традиционно является эксклюзивным транслятором матчей группового этапа и плей-офф еврокубков в Украине.

Первая встреча между командами в рамках главного клубного турнира Европы состоялась в среду, 10 мая.

Где состоится матч Милан - Интер

 Поединок пройдет, там же где проходит подавляющее большинство игр между этими командами, а именно в Милане на стадионе Джузеппе Меацца.

Стоит отметить, что во время того, как хозяином матча является Милан, то стадион именуется Сан-Сиро в честь одноименного района в черте города, где он расположен.

Примечательно, что именно в этом сезоне случился один из немногих эпизодов, когда поединок проходил не в Милане. Финал Суперкубка Италии был сыгран в Эр-Рияде (ОАЭ) на международном стадионе имени короля Фахда.

Та встреча завершилась разгромной победой коллектива Симоне Индзаги благодаря забитым голам Лаутаро Мартинеса, Эдина Джеко и Федерико ДиМарко.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига чемпионов Милан Интер Милан

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