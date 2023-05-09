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"Более полноценная команда": Анчелотти сравнил нынешний Манчестер Сити с прошлогодним

Тренер Реала оценил будущего соперника в полуфинале Лиги чемпионов.
Сегодня, 00:50
Карло Анчелотти / Getty Images
Карло Анчелотти / Getty Images

Главный тренер Реала Карло Анчелотти поделился ожиданиями от первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов против Манчестер Сити.

При этом итальянский специалист сравнил нынешних "горожан" с командой, которую его подопечные остановили в прошлом году также на стадии полуфинала турнира.

"Мы должны провести идеальный матч. Конечно, мы знаем, что решающая игра будет на следующей неделе, но мы хотим воспользоваться преимуществом. Мы хотим добиться положительного результата в первом матче. Мы не хотим страдать, мы хотим играть хорошо. Цель - избежать проблем. Это будет требовательная игра.

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Мы не можем говорить только о Холанде. Манчестер Сити - это команда. Мы не думаем останавливать только игрока. Сити кажется безудержным. Но шансы у нас будут. Мы можем конкурировать.

Гвардиола, возможно, немного сменил свою игру с Холандом. Но в прошлом сезоне они также имели Габриэла Жезуса. Теперь они нашли комбинацию Де Брюйне - Холанд, которая очень хороша. Манчестер Сити в этом году более полноценная команда. Они очень хорошо организованы в защите и хорошо играют с мячом.

В прошлом сезоне мы подошли к этой игре после трех лет без побед в Лиге чемпионов. Теперь мы еще больше взволнованы", - приводит слова Анчелотти Madrid Xtra.

Напомним, что первый матч полуфинала Лиги чемпионов Реал - Манчестер Сити состоится во вторник, 9 мая, в Мадриде. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Реал - Манчестер Сити.

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