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"В прошлом сезоне мы тоже были готовы": Гвардиола оценил шансы Манчестер Сити в противостоянии с Реалом

"Горожане" второй год подряд встретятся с мадридцами в полуфинале Лиги чемпионов.
Сегодня, 01:12
Хосеп Гвардиола / Getty Images
Хосеп Гвардиола / Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился мыслями по поводу будущего противостояния с мадридским Реалом в полуфинале Лиги чемпионов.

"Мы приехали сюда с воодушевлением. Сейчас мы на ходу. Мы здесь не ради реванша. Для нас это просто очередная возможность. Однажды мы выиграем Лигу чемпионов. Постараемся сделать это уже в этом сезоне. Этого не случилось в прошлом розыгрыше, потому что нам выпал Реал.

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Мы уже семь лет назад хотели выиграть Лигу чемпионов. В прошлом сезоне мир словно рухнул для нас, но вот мы снова здесь. Главное - стабильность. Важно, что мы с каждым годом стараемся стать лучше. В прошлом сезоне мы тоже были готовы.

Сейчас у нас почти та же команда - тот же тренер, тот же костяк игроков, но разница есть. Главное отличие в том, что ответную игру мы проведем дома", - приводит слова Гвардиолы официальный сайт УЕФА.

Напомним, что первый матч полуфинала Лиги чемпионов Реал - Манчестер Сити состоится во вторник, 9 мая, в Мадриде. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Реал - Манчестер Сити.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Реал Мадрид

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