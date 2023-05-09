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Ключевой вингер Милана тренировался по индивидуальной программе перед матчем с Интером

Участие Леау в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов пока остается под вопросом.
Сегодня, 15:58
Рафаэл Леау / Getty Images
Рафаэл Леау / Getty Images

Вингер Милана Рафаэл Леау тренировался по индивидуальной программе накануне первого полуфинального матча Лиги чемпионов с Интером.

Ранее 23-летний футболист получил повреждение приводящей мышцы бедра в поединке Серии А с Лацио (2:0), из-за чего его участие в миланском дерби в 1/2 финала еврокубка пока остается под вопросом.

Как сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, за день до поединка португалец присутствовал на тренировке команды, но занимался вне общей группы игроков.

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Очевидно, что решение о его участии во встрече с "нерадзурри" будет приниматься уже непосредственно в день матча.

Отметим, что в текущем сезоне Леау провел в составе Милана во всех турнирах 44 матча, записав на свой счет 13 голов и 13 результативных передач.

Первый матч полуфинала Лиги чемпионов Милан - Интер состоится в среду, 10 мая. Стартовый свисток в поединке прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Леау близок к подписанию нового долгосрочного контракта с Миланом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Интер Милан Рафаэл Леау

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