Милан третий раз за всю историю клуба трижды уступил Интеру в рамках одного сезона

Интер победил Милан со счетом 2:0 и стал на шаг ближе к выходу в финал Лиги чемпионов.

В нынешнем сезоне команды встречались в рамках Derby della Madonnina уже четыре раза - через неделю их ожидает пятый поединок.

В сезонном противостоянии побеждают "нерадзурри" 3:1: ранее они победили в Суперкубке Италии (3:0) и во втором круге Серии А (1:0).

Как сообщает Opta, Интер победил Милан три раза за один сезон лишь в третий раз в истории. Ранее это происходило в сезоне-1973/74 (4 победы) и 1994/95 (3 победы).

