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"Холодная голова и горячее сердце": Тренер Интера рассказал, как нужно сыграть в ответном матче с Миланом

"Нерадзурри" и "россонери" встретятся в повторном поединке полуфинала Лиги чемпионов.
Сегодня, 10:28
Симоне Индзаги / Getty Images
Симоне Индзаги / Getty Images

Главный тренер Интера Симоне Индзаги поделился ожиданиями от ответного матча с Миланом в полуфинале Лиги чемпионов.

В повторном противостоянии преимущество будет на стороне "нерадзурри", которые в первом поединке обыграли принципиального соперника со счетом 2:0.

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"Это один из важнейших матчей в истории Интера. Мы должны сыграть с трезвым умом и горячим сердцем, чтобы воплотить нашу мечту и выйти в финал. Мы выиграли 2:0 в первом матче, но Милан остается грозным соперником с отличными игроками.

Мы должны держаться вместе. Наши болельщики всегда были с нами. Как в радостные, так и в тяжелые времена. Нам нужна холодная голова и горячее сердце", - приводит слова Индзаги официальный сайт УЕФА.

Напомним, что ответный матч полуфинала Лиги чемпионов между Интером и Миланом будет сыгран во вторник, 16 мая. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча 1/2 финала Лиги чемпионов Интер - Милан.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Интер Милан Симоне Индзаги

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