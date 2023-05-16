"Холодная голова и горячее сердце": Тренер Интера рассказал, как нужно сыграть в ответном матче с Миланом

Главный тренер Интера Симоне Индзаги поделился ожиданиями от ответного матча с Миланом в полуфинале Лиги чемпионов.

В повторном противостоянии преимущество будет на стороне "нерадзурри", которые в первом поединке обыграли принципиального соперника со счетом 2:0.

Читай также: Пиоли: Никто не верит, что Милан будет в финале ЛЧ

"Это один из важнейших матчей в истории Интера. Мы должны сыграть с трезвым умом и горячим сердцем, чтобы воплотить нашу мечту и выйти в финал. Мы выиграли 2:0 в первом матче, но Милан остается грозным соперником с отличными игроками.

Мы должны держаться вместе. Наши болельщики всегда были с нами. Как в радостные, так и в тяжелые времена. Нам нужна холодная голова и горячее сердце", - приводит слова Индзаги официальный сайт УЕФА.

Напомним, что ответный матч полуфинала Лиги чемпионов между Интером и Миланом будет сыгран во вторник, 16 мая. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча 1/2 финала Лиги чемпионов Интер - Милан.