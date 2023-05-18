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Реал проиграл матч Лиги чемпионов с разницей в 4+ голов во второй раз в своей истории

Нечасто королевский клуб допускает подобный разгром.
Сегодня, 00:09
Карим Бензема / Getty Images
Карим Бензема / Getty Images

Манчестер Сити на своем поле разгромил мадридский Реал со счетом 4:0, благодаря чему команда Пепа Гвардиолы вышла в финал Лиги чемпионов.

Испанский коллектив не сумел повторить свой подвиг из прошлого сезона и вновь удивить весь футбольный мир.

Как сообщает Opta, это был лишь второй случай в истории Реала, когда команда проиграла матч Лиги чемпионов с разницей в 4+ голов.

Предыдущий случай произошел в сезоне-2008/09, когда "бланкос" в рамках 1/8 финала уступили Ливерпулю со счетом 0:4.

Ранее стало известно, что полузащитник Манчестер Сити может продолжить карьеру в лондонском Арсенале, последовав за своими бывшими одноклубниками Александром Зинченко и Габриэлем Жезусом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Реал Мадрид

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