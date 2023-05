Реал проиграл матч Лиги чемпионов с разницей в 4+ голов во второй раз в своей истории

Манчестер Сити на своем поле разгромил мадридский Реал со счетом 4:0, благодаря чему команда Пепа Гвардиолы вышла в финал Лиги чемпионов.

Испанский коллектив не сумел повторить свой подвиг из прошлого сезона и вновь удивить весь футбольный мир.

Как сообщает Opta, это был лишь второй случай в истории Реала, когда команда проиграла матч Лиги чемпионов с разницей в 4+ голов.

Предыдущий случай произошел в сезоне-2008/09, когда "бланкос" в рамках 1/8 финала уступили Ливерпулю со счетом 0:4.

4 - Real Madrid lost a Champions League match by at least four goals for the second time in their history, following a 4-0 defeat at Liverpool in the last 16 of the 2008-09 edition. Adios. #RMAMCI pic.twitter.com/wkR9KDV6hu