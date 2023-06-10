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Манчестер Сити и Интер объявили стартовые составы на финал Лиги чемпионов

Оба коллектива подходят к данной встрече в сильнейших составах.
Сегодня, 20:56
Манчестер Сити - Интер / Getty Images
Манчестер Сити - Интер / Getty Images

В субботу, 10 июня, в Стамбуле пройдет финал Лиги чемпионов, в котором сойдутся английский Манчестер Сити и итальянский Интер.

Оба коллектива подходят к данной встрече в сильнейших составах.

По сравнению с финалом кубка Англии Пеп Гвардиола сделал две замены: в ворота вернулся основной голкипер Эдерсон, а Натан Аке выйдет вместо Кайла Уокера, который получил повреждение в игре с Манчестер Юнайтед и в итоге остался в запасе.

Симоне Индзаги в свою очередь в последнем туре Серии А дал отдохнуть некоторым игрокам, которые выйдут против "горожан" с первых минут.

Манчестер Сити: Эдерсон - Аканджи, Диаш, Аке - Стоунз, Родри, Силва, Де Брюйне, Гюндоган, Грилиш - Холанд.

Запасные: Ортега, Карсон, Альварес, Уокер, Гомес, Льюис, Ляпорт, марез, Палмер, Перроне, Филлипс, Фоден.

Интер: Онана - Дармиан, Ачерби, Бастони - Думфрис, Барелла, Брозович, Чалханоглу, Димарко - Мартинес, Джеко.

Запасные: Кордаз, Ханданович, Асллани, Белланова, Гальярдини, Госенс, Д'Амброзио, Де Врей, Корреа, Лукаку, Мхитарян, Шкриньяр.

Напомним, что следить за событиями матча Манчестер Сити - Интер можно на ISPORT благодаря текстовой онлайн-трансляции.

Стартовый свисток поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интер Манчестер Сити

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