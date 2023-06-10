Бразильская солидарность: певица поддержала Винисиуса во время выступления на финале Лиги чемпионов

Игрок мадридского Реала, в свою очередь, выразил ей свою признательность.

Традиционно перед непосредственным футбольным матчем прошла церемония открытия и разогрева финала Лиги чемпионов.

В этой церемонии приняла участие бразильская певица Анитта, которая решила поддержать одного своего соотечественника, который недавно попал в расистский скандал.

Во время своего выступления певица была в футболке с именем Винисиуса Жуниора на спине.

Ответ от вингера мадридского Реала не заставил себя ждать. У себя в Twitter он опубликовал ее фото с его именем на спине подписав пост словами: "Я люблю тебя Анитта".

Напомним что в марте Винисиус Жуниор обвинил болельщиков Валенсии в расистских оскорблениях, после чего произошел целый ряд событий: президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что игрок сам виноват, после чего ему пришлось приносить свои извинения.

Кроме того, бразильские клубы провели акцию в поддержку 22-летнего футболиста, а в Бразилии даже приняли "закон Винисиуса".