Селтик - худшая команда в истории Лиги чемпионов среди регулярных участников турнира

Во вторник, 19 сентября, стартовал групповой этап Лиги чемпионов сезона-2023/24.

В группе Е Фейеноорд на своем поле обыграл Селтик со счетом 2:0, благодаря голам Келвина Стенгса и Алиреза Джаханбакша.

Стоит отметить, что шотландцы доигрывали матч вдевятером: с поля поочередно были удалены Густаф Лагербильке и Один Хольм.

Как сообщает talkSPORT, после данной встречи Селтик имеет на своем счету 58,9% матчей Лиги чемпионов, которые он проиграл, что является худшим показателем среди всех команд, которые провели 50+ матчей в этом турнире.

😳 Celtic have lost 58.9% of their Champions League games, the highest ratio of any side with at least 50 games played in the competition. pic.twitter.com/1vvEOlGUSc