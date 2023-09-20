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Селтик - худшая команда в истории Лиги чемпионов среди регулярных участников турнира

Никто не проигрывает так часто, как это делает шотландский коллектив из Глазго.
Сегодня, 18:58
Селтик / Getty Images
Селтик / Getty Images

Во вторник, 19 сентября, стартовал групповой этап Лиги чемпионов сезона-2023/24.

В группе Е Фейеноорд на своем поле обыграл Селтик со счетом 2:0, благодаря голам Келвина Стенгса и Алиреза Джаханбакша.

Стоит отметить, что шотландцы доигрывали матч вдевятером: с поля поочередно были удалены Густаф Лагербильке и Один Хольм.

Как сообщает talkSPORT, после данной встречи Селтик имеет на своем счету 58,9% матчей Лиги чемпионов, которые он проиграл, что является худшим показателем среди всех команд, которые провели 50+ матчей в этом турнире.

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Напомним, что в параллельном поединке Атлетико на последних секундах упустил победу, пропустив гол от вратаря с российскими корнями.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: селтик

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