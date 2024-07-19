Шотландский гранд подписал сына легенды футбола

Шотландский Селтик усилил свою вратарскую линию опытным футболистом.

Как сообщает пресс-служба «кельтов», к команде присоединился Каспер Шмейхель. Трансфер оформлен на правах свободного агента.

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Контракт с 37-летним датским игроком подписан на один сезон. Финансовые детали остаются неизвестными.

Отметим, что Каспер - сын легендарного датского голкипера Питера Шмейхеля.

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