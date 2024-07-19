Шотландский гранд подписал сына легенды футбола
Каспер Шмейхель стал футболистом Селтика.
Шотландский Селтик усилил свою вратарскую линию опытным футболистом.
Как сообщает пресс-служба «кельтов», к команде присоединился Каспер Шмейхель. Трансфер оформлен на правах свободного агента.
Читай также: Кривбасс подписал сына бывшего футболиста Милана и сборной Бразилии
Контракт с 37-летним датским игроком подписан на один сезон. Финансовые детали остаются неизвестными.
Отметим, что Каспер - сын легендарного датского голкипера Питера Шмейхеля.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!