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Шотландский гранд подписал сына легенды футбола

Каспер Шмейхель стал футболистом Селтика.
19 июля, 09:29
Каспер Шмейхель / celticfc.com
Каспер Шмейхель / celticfc.com

Шотландский Селтик усилил свою вратарскую линию опытным футболистом.

Как сообщает пресс-служба «кельтов», к команде присоединился Каспер Шмейхель. Трансфер оформлен на правах свободного агента.

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Контракт с 37-летним датским игроком подписан на один сезон. Финансовые детали остаются неизвестными.

Отметим, что Каспер - сын легендарного датского голкипера Питера Шмейхеля.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: селтик Каспер Шмейхель Питер Шмейхель

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