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Легендарный рэпер хотел бы инвестировать в шотландский клуб

Снуп Дог хочет повторить в Селтике то, что Рейнольдс сделал в Рексэме.
Сегодня, 00:33
Снуп Дог / Getty Images
Снуп Дог / Getty Images

Американский рэпер Снуп Дог заявил, что очень хотел бы инвестировать в шотландский Селтик.

Музыкант признался, что его очень вдохновило то, что Райан Рейнольдс сделал с Рексэмом, и теперь он хочет сделать то же самое с шотландским грандом.

Кроме того Снуп Дог рассказал, что уже много лет болеет за Селтик, так как фанаты клуба самые лучшие во всей Европе.

"Мне нравится, что Райан сделал с Рексэмом – это отличная история.

Инвестиции в спортивную команду – то, к чему я присматриваюсь на протяжении длительного времени. Если бы представился шанс инвестировать в Селтик, я был бы сумасшедшим, если бы не попробовал.

Я очень много раз смотрел футбол в Европе, но никогда не видел таких фанатов, как у Селтика. В них есть что-то особенное. Об их фанатах говорят по всей Европе – лучшие игроки и тренеры мира говорят, что нет ничего лучше Селтик Парк, и я хочу быть частью этого.

Их маскот – гончая Хупи. Снуп Догг становится Хупи-гончей – это просто брак, заключенный на небесах. Заголовки будут писаться сами по себе", - цитирует рэпера Daily Record.

Ранее также голливудская звезда раскритиковал Реал.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: селтик

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