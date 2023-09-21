Бавария - Манчестер Юнайтед 4:3 обзор матча, статистика и результаты игры 20.09.2023

Тот случай, когда итоговый счет не отображает то, что происходило на футбольном поле.

В Мюнхене на Альянц Арене прошел поединок группы А Лиги чемпионов между Баварией и Манчестер Юнайтед.

Стоит отметить, что первые 15-20 минут "красные дьяволы" очень хорошо смотрелись, имея несколько классных моментов, чтобы забить. Однако такой стартовый порыв своих одноклубников прервал Андре Онана.

На 28-й минуте Лерой Сане нанес не самый опасный удар из-за штрафной, но камерунский вратарь не сумел с ним справиться. И пока оппонент не оправился от удара, немцы тут же нанесли второй - на этот раз отличился Серж Гнабри.

После этого манкунианцы перестали играть, в который раз доказав, что на выезде у них пропадает какой-либо характер.

Сразу после перерыва им все же удалось забить. Расмус Хойлунд, в отличие от матча с Брайтоном, мог до конца порадоваться своему дебютному голу.

Однако тут же пришел ответный удар. Кристиан Эриксен сыграл рукой в своей штрафной, и арбитр после просмотра повтора назначил пенальти в ворота гостей, который уверенно реализовал Харри Кейн.

Мюнхенский клуб продолжил наседать на ворота Юнайтед, но ему постоянно чего-то не хватало, чтобы довести счет до разгромного.

Тем временем одна из немногочисленных атак англичан завершилась голом Каземиро, который из положения лежа переиграл Свена Ульрайха. Но как и в случае с голом Хойлунда, МЮ тут же пропустил.

Игроки гостевой команды уже отказались возвращаться в оборону, чем и воспользовался Джошуа Киммих: капитан Баварии забросил мяч в штрафную, а Матис Тель с близкого расстояния расстрелял Онана.

Последнее слова в матче оказалось за Манчестером. Бруно Фернандеш сделал полуудар-полунавес со штрафного, а Каземиро удачно подставил голову, переправив мяч в сетку.

Таким образом, счет демонстрирует, что на поле должна была быть борьба, но по факту ее не было. Если бы не глупые ошибки в обороне, Бавария спокойно разгромила Манчестер Юнайтед.

А так получаем 4:3 и кучу вопросов к обеим командам, особенно к представителю Английской Премьер-лиги.

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Статистика матча Бавария - Манчестер Юнайтед первого тура группового этапа Лиги чемпионов

Бавария - Манчестер Юнайте 4:3

Голы: Сане, 28, Гнабри, 32, Кейн, 53 (пен.), Тель, 90+2 - Хойлунд, 49, Каземиро, 88, 90+5.

Ожидаемые голы (xG): 2,73 - 0,85

Владение мячом: 58% - 42%

Удары: 18 - 8

Удары в створ: 9 - 4

Фолы: 8 - 8

Бавария: Ульрайх - Лаймер, Упамекано, Ким, Дэвис - Киммих, Горецка, Мусиала (Чупо-Мотинг, 75) - Сане (Тель, 87), Кейн (Мюллер, 87), Гнабри (Коман, 63).

Манчестер Юнайтед: Онана - Далот, Линделеф, Мартинес, Регилон - Каземиро, Эриксен (МакТоминей, 69), Пельистри (Гарначо, 81), Фернандеш, Рэшфорд - Хойлунд (Марсьяль, 81).

Предупреждения: Горецка - Мартинес.

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