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Тухель назвал цели Баварии в Лиге чемпионов

Немецкий специалист рассказал о минимальных задачах на турнир.
Сегодня, 16:23
Томас Тухель / Getty Images
Томас Тухель / Getty Images

Главный тренер Баварии Томас Тухель высказался о нынешней кампании Лиги чемпионов.

"Конкуренция сейчас настолько жесткая, что групповой этап уже не бывает легким. Нужно быть бдительными и сосредоточенными все 90 минут. В группе с Галатасараем, Манчестер Юнайтед и Копенгагеном нельзя позволить себе совершить ни одной ошибки, не говоря уже о двух, поэтому мы работаем, чтобы стать более надежными и стойкими. Мы уже на пути к этому. Мы несколько раз меняли ход игры, отставая в счете. Мы не позволяли этому выбить нас из колеи, у нас вырабатывается определенная жесткость в этом турнире.

В конечном итоге нашей целью всегда должен быть выход в четвертьфинал. Выиграв группу, в 1/8 финала вы сыграете с командой, занявшей второе место. Дальше многое зависит от удачной жеребьевки".

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"За последние несколько лет четвертьфиналы были очень разными. Думаю, что имеет большое значение, играете ли вы против Манчестер Сити или другого клуба – они на данный момент являются эталоном. Конечно, все относительно, но сначала мы хотим попасть в плей-офф, а затем продолжить двигаться по этому пути. Если немного повезет с жеребьевкой, любая команда, которая выйдет в четвертьфинал, может выиграть турнир", – сказал немец в интервью пресс-службе УЕФА.

Напомним, в следующем туре Лиги чемпионов Бавария сыграет на выезде против Галатасарая. 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария Томас Тухель

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