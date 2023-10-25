ПСЖ - Милан 3:0 результат матча Лиги чемпионов 25.10.2023

В среду, 25 октября, в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов ПСЖ принимал Милан. Игра завершилась победой хозяев со счетом 3:0.

В первом тайме парижане в довольно уверенно контролировали игру, лишь изредка позволяя сопернику выбежать в опасную контратаку. Вывести вперед ПСЖ вызвался лидер команды Киллиан Мбаппе, который без проблем разобрался защитником и пробил в ближний угол.

Во второй половине игры ситуация не сильно изменилась. Теперь хозяева более интенсивно на напирали на ворота Милана, сумев удвоить преимущества благодаря голу Рандаля Коло-Муани. Поставил точку под конец матча Ли Кан Ин.

Таким образом после трех туров группового этапа Лиги чемпионов ПСЖ занимает первую строчку, набрав шесть очков, а Милан находится на четвертом месте с двумя баллами.

Статистика матча Лиги чемпионов ПСЖ - Милан

ПСЖ - Милан 3:0

Голы: Мбаппе, 32, Коло-Муани, 53, Ли Кан Ин, 89

Владение мячом: 56% - 44%

Ожидаемые голы (xG): 1.14 - 0.53

Удары: 12 - 11

Удары в створ: 7 - 4

Угловые: 7 - 6

ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Шкриньяр, Эрнандес, Угарте (Фабиан Руис, 71), Витинья, Заир-Эмери, Дембеле (Ли Кан Ин, 71), Мбаппе, Коло-Муани (Гонсалу Рамуш, 82).

Милан: Меньян, Калулу, Томори, Тиав (Калабрия, 46), Эрнандес, Крунич (Адли, 77), Рейндерс, Муса (Побега, 77), Пулишич, Рафаэл Леау, Жиру.

Предупреждения: Тиав (4), Крунич (7), Хакими (16), Дембеле (44), Томори (61), Калулу (62).

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