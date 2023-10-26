Степаненко - о поражении от Барселоны: Мы играли против одной из лучших команд мира

Опорный полузащитник Шахтера Тарас Степаненко высказался после матча против Барселоны (1:2).

"Думаю, мы можем гордиться своей игрой, учитывая, что играли против одной из лучших команд мира. Возможно, в конце мы могли бы добиться ничьей, но я думаю, что нам придаст уверенности то, как мы старались бороться".

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"Наш тренер говорит, что хочет, чтобы мы были смелыми, играли амбициозно. Поначалу, возможно, мы были не так уверены в себе, как того хотелось бы. Но со временем заиграли с большей уверенностью в себе. Думаю, это было видно", - сказал Степаненко в интервью пресс-службе УЕФА.

Напомним, в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов Шахтер сыграет против Барселоне 7 ноября.

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