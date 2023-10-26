Сейв Ризныка - в числе лучших за прошедший игровой день Лиги чемпионов
В среду, 25 октября, донецкий Шахтер встретился с Барселоной в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
К сожалению, украинский коллектив потерпел поражение со счетом 1:2. На голы Феррана Торреса и Фермина Лопеса "горняки" ответили лишь взятием ворот в исполнении Георгия Судакова.
В одном моменте с хорошей стороны отличился Дмитрий Ризнык. При розыгрыше от ворот защитники "горняков" потеряли мяч, что едва не привело к голу. Но вратарь отразил удар с близкого расстояния в исполнении все того же Лопеса.
Это спасение Ризныка было отмечено официальным аккаунтом Лиги чемпионов в социальных сетях - сейв украинца попал в подборку лучших за прошедший игровой день.
⛔ Kobel working for a crucial clean sheet— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 25, 2023
👣 Riznyk's quick feet
🖐️ A big hand from Glazer
Best save of tonight's collection?@TurkishAirlines || #UCLsaves pic.twitter.com/UxwztxIxuI
Напомним, что одноклубник Александра Зинченко претендует сразу на два звания по итогам третьего тура Лиги чемпионов.
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