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Судаков: Мы много работаем ради таких моментов, как победа над Барселоной

Полузащитник "оранжево-черных" подвел итоги прошедшей встречи с каталонцами.
Вчера, 23:08
Георгий Судаков / Getty Images
Георгий Судаков / Getty Images

В рамках четвертого тура группы Н Лиги чемпионов состоялся матч, в котором донецкий Шахтер обыграл Барселону со счетом 1:0.

Хавбек "горняков" Георгий Судаков после поединка с испанцами поделился мыслями и эмоциями, а также не забыл поблагодарить болельщиков, которые поддерживали украинскую команду в Гамбурге.

"Это очень приятно - победить такого соперника, мы много работаем ради таких мгновений, эмоции невероятные. Хочу поблагодарить всех болельщиков за поддержку и команду за эту победу", - сказал украинец.

"Увидим, как сыграет Порту с Антверпеном. Не хочется ничего говорить, но мы верим и работаем ради выхода в плей-офф Лиги чемпионов".

Напомним, что данная победа над Барселоной стала для Шахтера первой за последние пятнадцать лет и третьей в целом за всю историю противостояния с каталонским клубом

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Шахтер Донецк Георгий Судаков

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