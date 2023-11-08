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Милан - ПСЖ 2:1: обзор матча и результат игры 07.11.2023

"Россонери" возвращаются в гонку за выход в плей-офф Лиги чемпионов.
Сегодня, 00:06
Томори, Жиру и Пулишич / Getty Images
Томори, Жиру и Пулишич / Getty Images

Во вторник, 7 ноября, на Сан-Сиро состоялся матч четвертого тура группы F Лиги чемпионов, в котором Милан сошелся с ПСЖ.

Игра началась с того, что фанаты "россонери" организовали "теплый" прием Джанлуиджи Доннарумме, который вернулся на родной стадион. Болельщики забросали газон фейковыми купюрами с его изображением, дав понять, что они не простили его за то, как он ушел из клуба два года назад.

Первый гол поединка оказался на счету игрока, который шесть лет провел, играя на Сан-Сиро, который также известен как Джузеппе Меацца.

На 9-й минуте гости подали угловой, Маркиньос головой скинул мяч на дальнюю штангу, где Милан Шкриньяр в полном одиночестве замкнул передачу своего капитана.

Однако радовались парижане не то, чтобы очень долго. Уже спустя три минуты счет был равный. "Дьяволы" убежали в атаку, Оливье Жиру нанес удар с левого края, с чем справился Доннарумма.

Мяч завис в воздухе, чем воспользовался Рафаэль Леау, который ударом через себя восстановил паритет.

Команды проводили очень равный матч, никто не мог похвастаться явным преимуществом в том или ином компоненте (не считая владения мячом). Но победитель все же был определен.

 На старте второго тайма Тео Эрнандес навесил со своего фланга в штрафную, а там Жиру выиграл верховую борьбу у Шкриньяра и ударом головой вывел Милан вперед.

Совсем скоро Луис Энрике сделал четыре замены, однако глобально они ни на что не повлияли. 

Милан не только впервые забил в нынешнем розыгрыше турнира, а и завоевал первую победу, которая еще сильнее накаляет интригу в квартете, где лидирует дортмундская Боруссия, а Ньюкасл, который идет последним, отстает от нее всего на три очка.

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Статистика матча Милан - ПСЖ четвертого тура Лиги чемпионов

Милан - ПСЖ 2:1
Голы: Леау, 12, Жиру, 50 - Шкриньяр, 9.

Ожидаемые голы (xG): 1,34 - 1,58
Владение мячом: 37% - 63%
Удары: 16 - 16
Удары в створ: 8 - 6
Фолы: 5 - 13

Милан: Меньян - Калабрия, Тиау, Томори, Т. Эрнандес - Лофтус-Чик, Муса (Крунич, 84), Рейндерс - Пулишич (Флоренци, 90+2), Жиру, Леау (Окафор, 84).

ПСЖ: Доннарумма - Хакими, Маркиньос, Шкриньяр (Барколя, 89), Л. Эрнандес (Мукиэле, 64) - Заир-Эмри, Угарте (Руис, 60), Витинья (Ли Кан Ин, 60) - Дембеле, Коло Муани (Рамуш, 60), Мбаппе.

Предупреждения: Муса - Витинья, Коло Муани, Угарте, Л. Эрнандес, Шкриньяр.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан ПСЖ

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