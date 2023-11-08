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Полузащитник Барселоны: Тяжелый матч, Шахтер очень хорошо защищался

"Горняки" одержали минимальную победу над каталонцами в Лиге чемпионов.
Сегодня, 10:24
Ориоль Ромеу / Getty Images
Ориоль Ромеу / Getty Images

Полузащитник Барселоны Ориоль Ромеу прокомментировал поражение от Шахтера в матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов.

Каталонцы проиграли "горнякам" с минимальным счетом 0:1, пропустив от Даниила Сикана.

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"Любое поражение, не только это, требует определенного внимания. Нам нужно быть самокритичными в отношении этого результата и нашего выступления.

Думаю, когда тренер сделал четыре замены одновременно, он пытался изменить динамику игры. Полагаю, он считал, что эти изменения помогут команде реализовать план на игру.

Это был тяжелый матч. Они очень хорошо защищались, а нам не хватило ширины, чтобы преодолеть их оборону. Когда они забили, это придало им сил и энергии и воплотило их план", - приводит слова Ромеу официальный сайт УЕФА.

Напомним, на ISPORT доступно видео гола и лучших моментов матча Шахтер - Барселона (1:0).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона шахтер Ориоль Ромеу

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