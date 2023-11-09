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Манчестер Юнайтед прервал свою успешную 80-матчевую серию в рамках Лиги чемпионов

Все когда-то бывает в первый раз.
Сегодня, 14:55
Мэйсон Маунт / Getty Images
Мэйсон Маунт / Getty Images

В среду, 8 ноября,в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов Манчестер Юнайтед на выезде проиграл Копенгагену со счетом 4:3.

По ходу матча манкунианцы вели в счете 2:0, однако удаление Маркуса Рэшфорда все заменило, что привело к историческому поражению.

Как сообщает ESPN Stats & Info, Манчестер Юнайтед впервые в своей истории проиграл матч, по ходу которого вел с разнице 2+ голов.

До встречи с датским коллективом на счету "красных дьяволов" была серия из 80(!) матчей, в которых они лидировали с разницей в несколько голов и все завершилось удачно (78 побед, 2 ничьи).

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Напомним, что легенда Манчестер Юнайтед Пол Скоулз считает, что клубу не стоит увольнять Эрика тен Хага с поста главного тренера.

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Копенгаген - Манчестер Юнайтед 4:3 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов
Копенгаген - Манчестер Юнайтед 4:3 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов

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