Манчестер Юнайтед прервал свою успешную 80-матчевую серию в рамках Лиги чемпионов

В среду, 8 ноября,в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов Манчестер Юнайтед на выезде проиграл Копенгагену со счетом 4:3.

По ходу матча манкунианцы вели в счете 2:0, однако удаление Маркуса Рэшфорда все заменило, что привело к историческому поражению.

Как сообщает ESPN Stats & Info, Манчестер Юнайтед впервые в своей истории проиграл матч, по ходу которого вел с разнице 2+ голов.

До встречи с датским коллективом на счету "красных дьяволов" была серия из 80(!) матчей, в которых они лидировали с разницей в несколько голов и все завершилось удачно (78 побед, 2 ничьи).

Manchester United suffers its first European Cup/Champions League defeat after leading by multiple goals in the game, according to @StatsPerform.



The Red Devils entered Wednesday unbeaten in 80 Champions League games in which they led by multiple goals (78-2-0; W-D-L). pic.twitter.com/Q0NdNS5nlu