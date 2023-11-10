Как все было на самом деле: Милан раскрыл секрет гола Леау в ворота ПСЖ

Итальянцы решили показать, что вингер забил важный гол с небольшой помощью.

Милан вернулся в гонку за выход в плей-офф Лиги чемпионов, победив на своем поле ПСЖ со счетом 2:1.

После быстро пропущенного гола от Милана Шкриньяра "россонери" так же быстро отыгрались благодаря красивому голу в исполнении Рафаэля Леау.

Португальский вингер оказался в нужном месте и в нужное время: после того, как Джанлуиджи Доннарумма справился с ударом Оливье Жиру, мяч завис в воздухе. Леау принял единственное верное решение - пробить в падении через себя.

Читай также: Шевченко: Свой любимый гол я забил в составе Милана - тогда мы выиграли Скудетто

Этот гол настолько всем понравился, что Милан решил "раскрыть секрет" того, как же на самом деле был забит этот гол.

"Дьяволы" в социальных сетях опубликовали две фотографии: на первой Леау в падении забивает гол, а на второй он делает все то же самое, но лежа на спине человека в зеленом костюме, который используется для CGI и которого не видно на видео после монтажа.

Напомним, что на матче между Миланом и ПСЖ присутствовали две легенды футбола, которые повздорили из-за... чипсов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!