Как все было на самом деле: Милан раскрыл секрет гола Леау в ворота ПСЖ
Милан вернулся в гонку за выход в плей-офф Лиги чемпионов, победив на своем поле ПСЖ со счетом 2:1.
После быстро пропущенного гола от Милана Шкриньяра "россонери" так же быстро отыгрались благодаря красивому голу в исполнении Рафаэля Леау.
Португальский вингер оказался в нужном месте и в нужное время: после того, как Джанлуиджи Доннарумма справился с ударом Оливье Жиру, мяч завис в воздухе. Леау принял единственное верное решение - пробить в падении через себя.
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Этот гол настолько всем понравился, что Милан решил "раскрыть секрет" того, как же на самом деле был забит этот гол.
"Дьяволы" в социальных сетях опубликовали две фотографии: на первой Леау в падении забивает гол, а на второй он делает все то же самое, но лежа на спине человека в зеленом костюме, который используется для CGI и которого не видно на видео после монтажа.
How it truly went 😉🤫#ACMPSG #UCL #SempreMilan pic.twitter.com/LdoDff3jpC— AC Milan (@acmilan) November 9, 2023
Напомним, что на матче между Миланом и ПСЖ присутствовали две легенды футбола, которые повздорили из-за... чипсов.
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