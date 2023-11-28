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Арбитр нанес травму игроку Шахтера после финального свистка

Валерию Бондарю досталось по ногам.
Вчера, 22:11
Валерий Бондарь / shakhtar.com
Валерий Бондарь / shakhtar.com

Во вторник, 28 ноября, донецкий Шахтер встречался с бельгийским Антверпеном.

"Горняки" одолели соперника с минимальным счетом благодаря голу Николая Матвиенко.

После матча возникла небольшая толчея, во время которой боковой арбитр случайно наступил на ногу Валерию Бондарю.

Защитнику Шахтера, похоже, неслабо досталось, поскольку игрок сразу упал на газон. 

Напомним, что благодаря этой победе Шахтер гарантировал себе весенние еврокубки.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер валерий бондарь

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Победный гол Матвиенко в обзоре матча Шахтер - Антверпен
Победный гол Матвиенко в обзоре матча Шахтер - Антверпен

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