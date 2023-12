Пирс Морган потроллил тен Хага в соцсетях после вылета МЮ из Лиги чемпионов

Британский журналист Пирс Морган высказался после поражения Манчестер Юнайтед от Баварии (0:1) в рамках шестого тура Лиги чемпионов.

"Напоминание: Криштиану Роналду, человек, которого Эрик тен Хаг счел не соответствующим требованиям Манчестер Юнайтед год назад, забил 50 голов за клуб и сборную в 2023 году. Больше всех в мире среди профессиональных футболистов", – написал Морган в соцсетях.

REMINDER: Cristiano Ronaldo, the man deemed surplus to requirements at Manchester United a year ago by Erik Ten Hag, has scored 50 goals for club & country in 2023. The most by any professional footballer in the world. @Cristiano pic.twitter.com/7MKoFDXHTJ