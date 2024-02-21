Зинченко остался вне заявки Арсенала на матч Лиги чемпионов с Порту

В среду, 21 февраля, лондонский Арсенал встретится на выезде с Порту в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Перед поединком стала известна заявка "канониров" на игру, в которой, как и предполагалось ранее, не оказалось Александра Зинченко.

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Украинский защитник продолжает восстанавливаться после травмы икроножной мышцы.

Отметим, что в нынешнем сезоне Зинченко провел за лондонскую команду во всех турнирах 27 матчей, забив один гол и отдав две результативные передачи.

Поединок Лиги чемпионов между Порту и Арсеналом начнется в 22:00 по киевскому времени. На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Порту - Арсенал.

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