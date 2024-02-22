Порту - Арсенал 1:0: обзор матча и результат игры 21.02.2024

В среду, 21 февраля, на Драгау в рамках первого матча противостояния 1/8 финала Лиги чемпионов сошлись Порту и Арсенал.

Лондонский клуб не мог рассчитывать на помощь Александра Зинченко, который пропускал третью игру подряд из-за проблем с икроножной мышцей.

И без украинца "канониры" провели не самый выдающийся матч. Это же можно сказать и про хозяев поля, которые тоже не отметились огромным количеством опасных моментов.

Хотя именно на их счету оказался двойной момент, который должен был выводить их вперед.

На 21-й минуте мяч завис над штрафной гостей. Вендерсон Галено с линии вратарской нанес мощнейший удар, однако мяч попал в перекладину.

Но у бразильца был шанс исправить неудачу, ведь он же оказался первым на добивании. Однако после второго удара слету мяч пролетел мимо штанги.

Источник: Getty Images

Команды настолько хорошо подготовились друг к другу, что, к сожалению, это напрямую повлияло на количество моментов. За всю игру они на двоих нанесли лишь один десяток ударов, два из которых попали в створ.

С таким созиданием надеяться на победу было сложно, но второе попадание в створ сделало свое дело. И снова героем момента оказался Галено, который уже в добавленное время нанес шикарный дальний удар, с которым не справился Давид Райя.

Порту организовал для себя неплохое преимущество перед ответной игрой в Лондоне, которая состоится 12 марта.

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Статистика матча Порту - Арсенал 1/8 финала Лиги чемпионов

Порту - Арсенал 1:0

Гол: Галено, 90+4.

Ожидаемые голы (xG): 1,23 - 0,53

Владение мячом: 38% - 62%

Удары: 6 - 7

Удары в створ: 2 - 0

Фолы: 14 - 22

Порту: Кошта - Мариу, Отавиу, Пепе, Венделл (Эустакио, 90) - Нико (Хайме, 81), Варела, Ф. Консейсау (Боржес, 85), Пепе, Галено - Эванилсон (Мартинес, 85).

Арсенал: Райя - Уайт, Салиба, Габриэль, Кивьор - Эдегор, Райс, Троссард (Жоржиньо, 74) - Сака, Хаверц, Мартинелли.

Предупреждения: Ф. Консейсау, Нико - Райс, Кивьор, Хаверц.

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