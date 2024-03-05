Реал Сосьедад - ПСЖ 1:2: обзор матча и результат игры 05.03.2024

Парижане без проблем пробились в следующий этап турнира.

Во вторник, 5 марта, в рамках ответного матча 1/8 финала Реал Сосьедад принимал ПСЖ. Матч завершился победой гостей со счетом 2:1.

Парижане уже на 15-й минуте игры сумели выйти вперед. Лидер и ключевой футболист парижан Килиан Мбаппе отличисля с передачи Усмана Дембеле.

Источник: Getty Images

Удвоить свое преимущество ПСЖ удалось во второй половине игры. Все тот же Мбаппе вновь воспользовался своей скоростью, обойдя защиту сопернику и вколотив мяч в ворота.

Под занавес игры хозяева все же смогли отыграть один мяч, однако на большее им не хватило времени.

Таким образом, по сумме двух матчей французский коллектив проходит в четвертьфинал Лиги чемпионов (4:1 общий счет).

Статистика матча Реал Сосьедад - ПСЖ 1/8 финала Лиги чемпионов

Реал Сосьедад - ПСЖ 1:2 (1:4 - общий)

Голы: Мерино, 89 - Мбаппе, 15, 56

Ожидаемые голы (xG): 0.72 - 1.09

Владение мячом: 47% - 53%

Удары: 10 - 9

Удары в створ: 5 - 6

Фолы: 17 - 13

Реал Сосьедад: Ремиро, Траоре, Ле Норман, Субельдия, Галан, Мендес (Турриентес, 61), Мерино, Субименди, Кубо, Беккер (Барренечеа, 61), Ойарсабаль.

ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Эрнандес, Лукас Бералдо, Мендеш (Мукиеле, 62), Фабиан Руис, Витинья, Заир-Эмери, Дембеле, Барколя (Ли Кан Ин, 46), Мбаппе.

Предупреждения: Мендеш (28), Хакими (41), Кубо (42), Дембеле (45), Субельдия (54).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!