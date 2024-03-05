iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Реал Сосьедад - ПСЖ 1:2: обзор матча и результат игры 05.03.2024

Парижане без проблем пробились в следующий этап турнира.
Вчера, 23:55
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Во вторник, 5 марта, в рамках ответного матча 1/8 финала Реал Сосьедад принимал ПСЖ. Матч завершился победой гостей со счетом 2:1.

Парижане уже на 15-й минуте игры сумели выйти вперед. Лидер и ключевой футболист парижан Килиан Мбаппе отличисля с передачи Усмана Дембеле.

Источник: Getty Images

Удвоить свое преимущество ПСЖ удалось во второй половине игры. Все тот же Мбаппе вновь воспользовался своей скоростью, обойдя защиту сопернику и вколотив мяч в ворота.

Под занавес игры хозяева все же смогли отыграть один мяч, однако на большее им не хватило времени.

Таким образом, по сумме двух матчей французский коллектив проходит в четвертьфинал Лиги чемпионов (4:1 общий счет).

Статистика матча Реал Сосьедад - ПСЖ 1/8 финала Лиги чемпионов

Реал Сосьедад - ПСЖ 1:2 (1:4 - общий)
Голы: Мерино, 89 - Мбаппе, 15, 56

Ожидаемые голы (xG): 0.72 - 1.09
Владение мячом: 47% - 53%
Удары: 10 - 9
Удары в створ: 5 - 6
Фолы: 17 - 13

Реал Сосьедад: Ремиро, Траоре, Ле Норман, Субельдия, Галан, Мендес (Турриентес, 61), Мерино, Субименди, Кубо, Беккер (Барренечеа, 61), Ойарсабаль.

ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Эрнандес, Лукас Бералдо, Мендеш (Мукиеле, 62), Фабиан Руис, Витинья, Заир-Эмери, Дембеле, Барколя (Ли Кан Ин, 46), Мбаппе.

Предупреждения: Мендеш (28), Хакими (41), Кубо (42), Дембеле (45), Субельдия (54).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Реал Сосьедад

Статьи по теме

Хавбек Реала высказался о возможном переходе Мбаппе Хавбек Реала высказался о возможном переходе Мбаппе
Реал Сосьедад - ПСЖ: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов Реал Сосьедад - ПСЖ: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
"Скорее бы 30 июня": Ультрас ПСЖ вывесили баннер в адрес Мбаппе "Скорее бы 30 июня": Ультрас ПСЖ вывесили баннер в адрес Мбаппе
Манчестер Юнайтед завален заявками от агентов разных тренеров Манчестер Юнайтед завален заявками от агентов разных тренеров
Помочь журналистам

Видео

Дубль Крыськива и удаление Илича в обзоре матча Шахтер - Кривбасс
Дубль Крыськива и удаление Илича в обзоре матча Шахтер - Кривбасс

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: вскоре стартует восьмой этап Кубка мира
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ-20, Костюк и Ястремская поднялись
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина закрепила за собою позицию выше Сербии и Польши
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа00:53
Манчестер Юнайтед завален заявками от агентов разных тренеров
Европа00:50
Харри Кейн: статистика-2023/2024
Европа00:44
Байер может заменить Алонсо другой легендой Реала
Лига Чемпионов00:27
Камбек Тухеля в видеообзоре матча Лиги чемпионов Бавария - Лацио
Лига Чемпионов00:25
Нойер повторил рекорд Касильяса в Лиге чемпионов по "сухим" матчам
Европа00:11
Киллиан Мбаппе: статистика-2023/2024
Лига Чемпионов00:06
Лига чемпионов: Бавария и ПСЖ - первые четвертьфиналисты
Вчера, 23:55
Лига Чемпионов23:55
Кейн и компания буквально уничтожили Лацио в ответном матче 1/8 финала ЛЧ
Лига Чемпионов23:55
Дубль Мбаппе помог ПСЖ обыграть Реал Сосьедад и выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов
Бокс23:23
"Только в мечтах Джошуа": Фьюри оценил прогноз Энтони на свой бой с Усиком
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK