Бавария - Лацио: результат матча

Во вторник, 5 марта, состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между Баварией и Лацио. После первого поединка римляне ведут в один мяч.

Хозяева очень хотели отыграться сразу же, потому осадили штрафную Лацио, однако до настоящего опасных моменнтов не доходило. Римляне иногда огрызались, но в основном сидели в обороне.

На 37-й минуте Иммобиле должен был забивать, но совсем немного не попал в ворота. На это Бавария наконец отреагировала, после рикошета мяч попал к Кейну, которому лишь оставалось ткнуть его в ворота.

А под занавес еще один гол забил Томас Мюллер, просто подставив голову под удар Де Лигта. На второй тайм, Лацио, можно сказать, уже не вышел. Бавария абсолютно домининировала на поле и конвертировала это в еще один гол. 3:0, Тухель может выдохнуть спокойно, ведь Бавария проходит дальше по сумме двух матчей.

Статистика матча Бавария - Лацио 1/8 финала Лиги чемпионов

Бавария - Лацио 3:0

Голы: Кейн, 38, 66, Мюллер, 45+2

Ожидаемые голы (xG): 3.48 - 0.33

Владение мячом: 62% - 38%

Удары: 22 - 4

Удары в створ: 7 - 0

Фолы: 14 - 9

Бавария – Нойер - Дайер, де Лигт, Геррейру (Дэвис, 78), Киммих - Горетцка, Павлович, Мюллер (Тель, 78), Сане (Лаймер, 89), Мусиала (Гнабри, 90+1) - Кейн.

Лацио – Проведель - Марушич, Романьоли, Хила, Пеллегрини - Луис Альберто (Камада, 80), Весино (Катальди, 61), Гендузи - Фелипе Андерсон (Педро, 75), Дзакканьи (Исаксен, 61), Иммобиле (Кастельянос, 61).

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