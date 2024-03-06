Реал Сосьедад - ПСЖ 1:2 Видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Команды обменялись голами, а дальше прошли парижане.

В рамках ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов Реал Сосьедад на своем поле принимал ПСЖ.

В составе французской команды дубль оформил Килиан Мбаппе.

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За Реал Сосьедад гол престижа забил Мерино.

По сумме двух встречи ПСЖ прошел Реал Сосьедад и вышел в 1/4 финала турнира.

Видео голов и обзор матча Реал Сосьедад - ПСЖ в Лиге чемпионов:

Реал Сосьедад - ПСЖ 1:2 (1:4 - общий)

Голы: Мерино, 89 - Мбаппе, 15, 56

Реал Сосьедад: Ремиро, Траоре, Ле Норман, Субельдия, Галан, Мендес (Турриентес, 61), Мерино, Субименди, Кубо, Беккер (Барренечеа, 61), Ойарсабаль.

ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Эрнандес, Лукас Бералдо, Мендеш (Мукиеле, 62), Фабиан Руис, Витинья, Заир-Эмери, Дембеле, Барколя (Ли Кан Ин, 46), Мбаппе.

Предупреждения: Мендеш (28), Хакими (41), Кубо (42), Дембеле (45), Субельдия (54).

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