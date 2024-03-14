Индзаги: Мы не привыкли проигрывать

Итальянец считает, что его команде все равно есть, чем гордиться.

Главный тренер Интера Симоне Индзаги считает, что команда должна гордиться тем, что сделала в Лиге чемпионов.

Напомним, в среду, 13 марта, "нерадзурри" покинули главный евротурнир, проиграв мадридскому Атлетико в серии послематчевых пенальти.

Главный тренер считает, что игрокам стоит гордиться тем, чего они достигли, хотя проигрывать все равно обидно. Хоть команда и допустила ряд ошибок, упрекнуть их не в чем.

"Конечно, мы разочарованы. Но вся наша семья должна гордиться тем, что мы сделали в этой Лиге чемпионов. Во втором тайме мы должны были сыграть лучше. В дополнительное время у нас было больше энергии, но, к сожалению, мы допустили слишком много ошибок.

Мы не привыкли проигрывать. Мы разочарованы, потому что после гола Димарко вели по сумме двух матчей 2:0, и в тот момент нам следовало лучше защищаться.

Мы все понимаем, что на этом уровне решающую роль могут сыграть детали и случиться может что угодно. Тем не менее мне особо не в чем упрекнуть игроков – они должны гордиться тем, что они сделали", – приводит слова Индзаги сайт УЕФА.

Ранее также исход матча прокомментировал и Диего Симеоне.

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