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Лунин пропустил второй самый быстрый домашний гол Реала в Лиге чемпионов

Манчестер Сити открыл счет в поединке со "сливочными" уже на второй минуте.
Вчера, 22:48
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

Во вторник, 9 апреля, мадридский Реал на Сантьяго Бернабеу принимает Манчестер Сити в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.

Счет в поединке уже на второй минуте открыл полузащитник "горожан" Бернарду Силва, который забил со штрафного в ворота украинца Андрея Лунина.

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Для забитого мяча португальцу потребовалось 108 секунд, что стало вторым самым быстрым голом в ворота Реала в Лиге чемпионов на Сантьяго Бернабеу.

Быстрее отличился только Марио Манджукич за Ювентус в 2018 году - 77 секунд.

Напомним, на ISPORT доступна онлайн-трансляция матча Реал - Манчестер Сити.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Реал Мадрид Андрей Лунин

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