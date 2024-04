Лунин пропустил второй самый быстрый домашний гол Реала в Лиге чемпионов

Во вторник, 9 апреля, мадридский Реал на Сантьяго Бернабеу принимает Манчестер Сити в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.

Счет в поединке уже на второй минуте открыл полузащитник "горожан" Бернарду Силва, который забил со штрафного в ворота украинца Андрея Лунина.

Читай также: Реал - Манчестер Сити: ориентировочные составы и кто пропустит матч?

Для забитого мяча португальцу потребовалось 108 секунд, что стало вторым самым быстрым голом в ворота Реала в Лиге чемпионов на Сантьяго Бернабеу.

Быстрее отличился только Марио Манджукич за Ювентус в 2018 году - 77 секунд.

108 - Bernardo Silva's goal for Manchester City after 108 seconds is the second-earliest goal scored by a visiting side against Real Madrid at the Bernabéu in the UEFA Champions League, after only Mario Mandzukic for Juventus in April 2018 (77 seconds). Blistering. pic.twitter.com/BT6ODxCGmU