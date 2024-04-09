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Сразу после Лорда: Сака - первый, кто забил за Арсенал в 1/4 финала Лиги чемпионов за последние 14 лет

Никлас Бендтнер сделал это в игре против Барселоны.
Вчера, 23:27
Букайо Сака / Getty Images
Букайо Сака / Getty Images

В рамках первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов Арсенал играет с Баварией.

"Канониры" открыли счет благодаря голу английского вингера Букайо Сака.

Как сообщает Squawka Live, Сака стал первым за последние 14 лет игроком лондонцев, который отметился голом на стадии 1/4 финала в ЛЧ. В апреле 2010 это делал Никлас Бендтнер.

Напомним, что из-за отношений с датской баронессой Каролин Флеминг, которая родила ему ребенка, но позже разошлась за форвардом закрепилось прозвище Лорд.

На момент написания новости в счете уже ведет Бавария. За мюнхенцев забивали Серж Гнабри и Гарри Кейн

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал Никлас Бендтнер Букайо Сака

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