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Нойер побил рекорд легенды Реала в Лиге чемпионов

Немец стал лидером по сухим матчам.
Сегодня, 00:58
Мануэль Нойер / Getty Images
Мануэль Нойер / Getty Images

Голкипер Баварии Мануэль Нойер стал новым обладателем рекорда Лиги чемпионов, пишет Bayern & Germany.

В среду, 17 апреля, мюнхенский клуб обыграл лондонский Арсенал в 1/4 финала Лиги чемпионов, а Нойер сохранил свои ворота сухими.

Для 38-летнего немца этот "сухарь" стал 58-м в карьере в рамках главного еврокубкового турнира, что позволило Нойеру обогнать Икера Касильяса по этому показателю.

Также в пятерку лучших киперов по сухим матчам в ЛЧ входят такие легенды, как Джанлуиджи Буффон (52), Эдвин ван дер Сар (51) и Петр Чех (49).

Также ранее пользователи высоко оценили перфоманс Андрея Лунина против Сити.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Мануэль Нойер

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