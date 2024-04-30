Боруссия или Бавария? Левандовски рассказал, кого хотел бы видеть в финале ЛЧ

Нападающий Барселоны Роберт Левандовски ответил на вопрос журналиста касаемо того, кого бы он хотел видеть в финале Лиги чемпионов, выбирая между Баварией и Боруссией Дортмунд.

"Я играл за Баварию восемь лет. Поэтому в моем сердце она занимает немного больше места, чем Дортмунд. Я бы выбрал Баварию", – сказал Роберт в интервью Bild.

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Напомним, Левандовски перешел из Боруссии в Баварию в 2014-м году на правах свободного агента, отыграв в стане "шмелей" четыре года.

В полуфинале Лиги чемпионов Бавария встретится с Реалом, а Боруссия Дортмунд сыграет против ПСЖ.

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