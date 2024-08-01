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Капитан Партизана оценил поражение от Динамо: "Результат показал разницу"

"Бело-синие" не оставили шансов соперникам из Сербии.
Сегодня, 12:28
Футболисты Динамо / ФК Динамо Киев
Футболисты Динамо / ФК Динамо Киев

Киевское Динамо разгромило сербский Партизан в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Подопечные Шовковского три гола в ворота сербов, а свои владения оставили "сухими".

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Капитан Партизана Светозар Маркович подвел итоги проигранного матча, лаконично обратившись к своим болельщикам:

"Результат показывает разницу между нами и Динамо. Теперь нам нужно вернуться на правильный путь и начать нормально играть, начиная с матча с Железничаром, а затем подготовиться к новым играм в еврокубках. Мы играем в таком большом клубе, как Партизан, и мы должны иметь мотивацию", - цитирует Марковича Arena Sport.

Напомним, по сумме двух матчей подопечные Александра Шовковского одолели Партизан с общим счетом 9:2. После матча голкипер сербов заявил, что еще никогда не пропускал такое количество голов за две игры. В следующем раунде квалификации Динамо сыграет против шотландского ФК Рейнджерс.

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