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Динамо и Зальцбург рассудит арбитр, недавно работавший на Суперкубке УЕФА

"Бело-синие" с этим швейцарским рефери не пересекались, а "красные быки" провели под его присмотром один матч.
Сегодня, 14:22
Сандро Шерер / Getty Images
Сандро Шерер / Getty Images

В среду, 21 августа, киевское Динамо будет принимать австрийский Зальцбург в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

На этот поединок УЕФА назначил бригаду арбитров во главе со швейцарцем Сандро Шерером.

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Его ассистентами будут соотечественники Йонас Эрни и Сюзанн Кюнг, а четвертым рефери станет Лионель Чуди.

Ответственным за систему VAR будет Федайи Сан, а его помощником - Йоханнес фон Мандах также из Швейцарии.

Источник: UEFA.COM

Отметим, что недавно, 14 августа, Шерер был главным арбитром матча за Суперкубок УЕФА между мадридским Реалом и итальянской Аталантой (2:0).

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Поединков с участием Динамо этот швейцарский рефери ранее не обслуживал, но работал на одном матче Зальцбурга - в октябре 2022 года на групповом этапе Лиги чемпионов, когда "красные быки" проиграли дома 1:2 лондонскому Челси.

Напомним, что первый матч раунда плей-офф отбора Лиги чемпионов между Динамо и Зальцбургом состоится в среду, 21 августа, в польском Люблине на Люблин Арене и начнется в 22:00 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Динамо - Зальцбург.

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