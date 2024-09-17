Кейн побил голевой рекорд Руни в Лиге чемпионов

Теперь форвард Баварии считается самым результативным англичанином в рамках данного турнира.

В матче первого тура основной части Лиги чемпионов сезона-2024/25 сошлись Бавария и Динамо Загреб.

По ходу встречи нападающий мюнхенского коллектива Харри Кейн оформил хет-трик, который позволил ему установить рекорд.

Как сообщает TNT Sports, Кейн стал самым результативным англичанином в Лиге чемпионов - теперь на счету 31-летнего форварда 32 гола.

Он превзошел достижение легенды Манчестер Юнайтед Уэйна Руни, который отметился 30-ю голами в главном еврокубке.

Harry Kane has broken Wayne Rooney's record for the most Champions League goals scored by an English player 📈🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/F8mnJUo9bY — Football on TNT Sports (@footballontnt) September 17, 2024

Ранее директор Баварии Макс Эберль заявил, что немецкий клуб очень хочет продлить контракт с Йозуа Киммихом, ведь тот в будущем должен будет заменить Мануэля Нойера в качестве капитана и лидера команды.

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