Болонья - Шахтер: "горняки" выйдут на матч Лиги чемпионов в патриотических цветах
Матч начнется, сегодня, 18 сентября, в 19:45 по киевскому времени.
Уже сегодня донецкий Шахтер стартует в новом розыгрыше Лиги чемпионов выездным матчем против итальянской Болоньи.
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Как сообщает клубная пресс-служба "горняков", подопечные Марино Пушича выйдут на поле в патриотических цветах формы – третий комплект изготовлен в "сине-желтых" тонах.
Стоит отметить, Шахтер сыграет с Болоньей на стадионе Ренато Даль-Ара. Старт встречи запланирован на 19:45 по киевскому времени.
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