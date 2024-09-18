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Болонья - Шахтер: "горняки" выйдут на матч Лиги чемпионов в патриотических цветах

Матч начнется, сегодня, 18 сентября, в 19:45 по киевскому времени.
Сегодня, 12:30
Футболисты Шахтера / ФК Шахтер Донецк
Футболисты Шахтера / ФК Шахтер Донецк

Уже сегодня донецкий Шахтер стартует в новом розыгрыше Лиги чемпионов выездным матчем против итальянской Болоньи.

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Как сообщает клубная пресс-служба "горняков", подопечные Марино Пушича выйдут на поле в патриотических цветах формы – третий комплект изготовлен в "сине-желтых" тонах.

Форма Шахтера
Форма Шахтера / Источник: ФК Шахтер Донецк

Стоит отметить, Шахтер сыграет с Болоньей на стадионе Ренато Даль-Ара. Старт встречи запланирован на 19:45 по киевскому времени.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ФК Шахтер Донецк

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