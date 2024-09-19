Барселона не сумела в меньшинстве удержать хоть какие-то очки против Монако

В четверг, 19 сентября, Монако принимал дома Барселону в рамках первого тура Лиги чемпионов.

Первым ярким эпизодом матча стало неожиданное удаление Эрика Гарсии, испанец получил прямую красную уже на 10-й минуте, оставив каталонцев в меньшинстве.

Естественно, после такого хозяева ринулись вперед, сначала Бриэль Эмболо упустил свой момент, но уже в следующей атаке Манес Аклиуш открыл счет отличным ударом в нижний угол.

Спасать Барселону снова пришлось 17-летнему Ямалю, который дальним ударом сумел сравнять счет. Однако вдесятером каталонцы мало что могли создать, им оставалось лишь цепляться за ничью, что они и делали.

Ничейный счет продержался до 71-й минуте, окгда Джордж Иленихена в одиночку расправился со всей защитой Барселоны и принес Монако победу. Ближе к концу матча монегаски могли получить еще и пенальти, но ВАР отменил решение главного арбитра.

Статистика матча Монако - Барселона первого тура Лиги чемпионов

Монако - Барселона 2:1

Голы: Аклиуш, 16, Иленихена, 71 - Ямаль, 28

Ожидаемые голы (xG): 1.99 - 0.28

Владение мячом: 52% - 48%

Удары: 15 - 4

Удары в створ: 8 - 1

Угловые: 10 - 0

Фолы: 14 - 14

Монако: Кен - Вандерсон (Мависса Элеби, 88), Салису, Керер, Синго - Камара (Головин, 46), Закария, Бен-Сегир (Кайо Энрике, 70), Минамино (Балогун, 70), Аклиуш - Эмболо (Иленикена, 59).

Барселона: тер Штеген - Бальде (Фати, 88), Мартинес, Кубарси (Ферран Торрес, 79), Кунде - Эрик Гарсия, Касадо, Педри (Торре, 83), Рафинья, Ямаль (Мартин, 80) - Левандовски (Домингес, 80).

Удаление: Гарсия, 11

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