Матч с Арсеналом обслужит рефери, при котором Шахтер побеждал Манчестер Сити и проигрывал Реалу

Во вторник, 22 октября, Арсенал примет на своем поле Шахтер в матче третьего тура основной стадии Лиги чемпионов.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, на этот поединок была назначена французская бригада арбитров во главе с 41-летним Бенуа Бастьеном.

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Помогать ему на линиях будут соотечественники Хишам Закрани и Орельен Бертомью. Четвертый рефери - Тома Леонар. За VAR будет отвечать Бенуа Мийо, а его помощником будет Вилли Делажо.

Источник: UEFA.COM

Ранее Бастьен дважды пересекался с Шахтером на международной арене. В 2017 году при судействе этого французского рефери "горняки" на групповом этапе Лиги чемпионов обыграли 2:1 Манчестер Сити, а в 2021 году также в группе ЛЧ уступили 1:2 мадридскому Реалу.

Арсенал с этим арбитром одержал победу 1:0 над Црвеной Звездой в групповом раунде Лиги Европы в 2017 году.

Напомним, что матч Лиги чемпионов Арсенал - Шахтер будет сыгран 22 октября в Лондоне на Эмирейтс Стэдиум и начнется в 22:00 по киевскому времени.

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