Арсенал - Шахтер: все, что нужно знать о матче Лиги чемпионов

ISPORT представляет главное перед поединком на еврокубковой арене.

Во вторник, 22 октября, Шахтер проведет свой третий матч против Арсенала в рамках Лиги чемпионов.

Матч Арсенал - Шахтер состоится в английском Лондоне на Эмирейтс Стэдиум. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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Турнирное положение

В первых двух турах "горняки" сумели набрать всего одно очко - ничья с Болоньей (0:0). Затем было разгромное поражение от Аталанты (0:3).

На счету лондонской команды четыре балла. Подопечные Микеля Артеты сыграли вничью с Аталантой (0:0) и обыграли ПСЖ (2:0).

В турнирной таблице Шахтер занимает 27-е место, а Арсенал идет на 13-й строчке.

Где смотреть

В Украине этот поединок в прямом эфире покажет видеосервис MEGOGO. В данном случае матч будет транслировать канал MEGOGO Футбол 1.

На ІSPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи, которая начнется в 22:00 по Киеву.

Ориентировочные составы

Арсенал: Рая - Уайт, Салиба, Габриэл, Калафьори - Райс, Партей, Мерино - Жезус, Гаверц, Мартинелли.

Шахтер: Ризнык - Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педриньо Азеведо - Бондаренко, Крыськив, Судаков - Зубков, Сикан, Кевин.

Прогноз

В предстоящем поединке эксперты считают фаворитом английскую команду. Шансы подопечных Марино Пушича на успех призрачные.

Ожидается, что Арсенал добудет легкую победу. Коэффициент на победу Шахтера равен - 21, но вот на ничью шансы получше - 10.

Подопечные Марино Пушича в основном этапе Лиги чемпионов еще встретятся с Янг Бойзом, ПСВ, Баварией, Брестом и Боруссией Дортмунд.

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