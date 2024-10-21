Артета: Надеемся, Зинченко начнет влиять на команду так сильно, как он умеет

Наставник Арсенала Микель Артета высказался об изменении роли Александра Зинченко в команде.

По словам испанского специалиста, Александр может серьезно влиять на команду.

"Да, надеюсь, что он будет иметь большое влияние. Очевидно, нам нужно, чтобы он был в форме, доступность - это большой фактор для поддержания стабильности, и в прошлом году у нас было достаточно много проблем с этим. В начале этого сезона также.

Надеемся, что сейчас он в форме, мы сможем начать использовать его, и он сможет начать влиять на команду так, как он может, а он может это делать очень сильно. Это то, на что мы надеемся", - заявил Артета.

Напомним, завтра, 22 октября, Арсенал сыграет с Шахтером. На нашем сайте доступна онлайн-трансляция матча.

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