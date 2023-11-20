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Жеребьевка плей-офф отбора к Евро-2024: смотреть онлайн-трансляцию 23.11.2023

ISPORT.ua представляет онлайн-трансляцию жеребьевки плей-офф квалификации чемпионата Европы 2024 года.
Сегодня, 17:30
Онлайн-трансляция жеребьевки плей-офф отбора к Евро-2024 / Getty Images
Онлайн-трансляция жеребьевки плей-офф отбора к Евро-2024 / Getty Images

В воскресенье, 9 октября, в немецком городе Франкфурт состоится церемония жеребьевки отборочного раунда чемпионата Европы 2024 года по футболу.

В процедуре примут участие 53 национальнst сборные, которые будут распределены в квалификационные группы..

Онлайн-трансляция церемонии будет доступна в 13:00 по Киеву 9 октября:

Чемпионат Европы 2024 года пройдет в Германии и страна-хозяйка турнира получила прямую путевку на турнир и не будет принимать участие в отборе.

Само Евро будет проходить c 14 июня по 14 июля 2024 года на 10 стадионах. Участие в нем примут 24 команды, которые пройдут отбор.

Детали жеребьевки

  • В квалификации примут участие 53 национальные ассоциации, сборные которых будут разбиты на 10 групп: в семи группах будет по пять команд, в трех - по шесть;
  • 53 национальные сборные будут посеяны в соответствии с общим рейтингом Лиги наций УЕФА на сезон-2022/23 и распределены по семи корзинам (корзина финалистов Лиги наций (4 команды), корзина 1 (6 команд), корзины 2-5 (по 10 команд) и корзина 6 (3 худшие команды);
  • Все российские команды исключены из соревнований УЕФА в соответствии с решением Исполнительного комитета. Россия не примет участия в жеребьевке квалификации чемпионата Европы 2022-24;
  • Победители и обладатели вторых мест выйдут в финальную часть. Обладатели трех последних путевок определятся в стыковых матчах, которые будут сыграны в марте 2024 года.

Сборная Украины во время жеребьевки будет разведена со сборной Беларуси по разным группам. Также будет ряд других ограничений, среди которых и разведение команд с суровым зимним климатом.

Команды-финалисты Лиги наций во время жеребьевки попадут в группы от А до D, нов случае если сборная Германии выиграет свою группу Лиги наций, то три оставшиеся финалиста попадут  группы от А до С. Три команды из шестой корзины попадут в три последние группы (от Н до J).

 

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