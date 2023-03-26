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Соболь: Ротань попросил не бояться играть в футбол против Англии

Игрок сборной Украины подвел итоги прошедшей встречи с англичанами.
26 марта, 21:44
Букайо Сака и Эдуард Соболь / Getty Images
Букайо Сака и Эдуард Соболь / Getty Images

Сборная Украины неудачно стартовала в отборе на чемпионат Европы 2024 года, уступив сборной Англии со счетом 0:2.

После матча левый защитник "желто-синих" Эдуард Соболь рассказал о тренерской установке на игру от Руслана Ротаня.

"Была установка от тренера - не бояться играть в футбол. Моментами у нас неплохо получалось. Пропустили два мяча, пытались отыграться. Впереди еще много матчей. Это была полезная игра: разберем ошибки и будем готовиться", - сказал игрок Страсбурга.

"Англия осталась крутой командой. Думаю, мы сыграли лучше, чем на Евро-2020 (0:4). Было много хороших моментов в игре, но нам есть над чем работать".

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Соболь также отметил поддержку украинских болельщиков на Уэмбли, которых было более 4 тысяч.

"Конечно, мы слышали наших болельщиков. Очень благодарны им. Я уверен, что мы еще порадуем их своими результатами".

Напомним, что Михаил Мудрик получил самые низкие оценки по итогам матча между Англией и Украиной.

 

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