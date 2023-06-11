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Германия - Украина: видео онлайн-трансляция пресс-конференции Реброва

Главный тренер украинской сборной пообщается с прессой накануне товарищеского матча.
Сегодня, 17:30
Сергей Ребров / Getty Images
Сергей Ребров / Getty Images

В понедельник, 12 июня, сборная Украины перед поединками отбора Евро-2024 проведет товарищеский матч с Германией.

Встреча состоится в Бремене на стадионе Везерштадион. Стартовый свисток в матче прозвучит в 19:00 по Киеву.

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Накануне контрольного поединка в воскресенье, 11 июня, состоится пресс-конференция нового главного тренера сборной Украины Сергея Реброва.

Начало мероприятия - в 17:30 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция пресс-конференции главного тренера сборной Украины

Напомним, что после товарищеского матча с Германией сборная Украины проведет поединки квалификации Евро-2024 с Северной Македонией (16 июня) и Мальтой (19 июня).

Источник: УАФ

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