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Сборную Украины в матче с Германией поддержит почти две тысячи болельщиков

"Сине-желтые" проведут спарринг с Бундестим.
Сегодня, 17:35
Сборная Украины сыграет с Германией / Getty Images
Сборная Украины сыграет с Германией / Getty Images

В понедельник, 12 июня, сборная Украины встретится в товарищеском матче с Германией.

Контрольный поединок будет сыгран в Бремене на арене Везерштадион. Стартовый свисток в матче прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

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Как сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола, на трибунах бременского стадиона ожидается 35 975 зрителей. Арена во время международных соревнований рассчитана на 37,441 мест, а во время внутренних - на 42,100.

"Сине-желтых"в украинском секторе будет поддерживать 1931 болельщик.

Напомним, что на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Германия - Украина, которая начнется в 19:00 по Киеву.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины сборная Германии

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