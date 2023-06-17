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"Знали, что не имеем права проигрывать": Забарный - о камбэке с Северной Македонией

Защитник сборной Украины оценил волевую победу в квалификации Евро-2024.
Сегодня, 11:38
Илья Забарный / Getty Images
Илья Забарный / Getty Images

Защитник сборной Украины Илья Забарный поделился впечатлениями от победы над Северной Македонией в отборочном матче Евро-2024.

"Сине-желтые" обыграли соперника со счетом 3:2, уступая в два мяча после первого тайма, а Забарный положил начало камбэку, отличившись дебютным голом за национальную команду.

"Этот гол для меня - это, конечно, счастье. Я забил первый мяч за национальную сборную. Это очень важный гол лично для меня и для страны. Я благодарю семью и всех за поддержку, и продолжаем все делать во благо Украины.

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Верили ли мы, что можно выиграть после первого тайма? Да, конечно, верил, что можно все изменить. Это игра - футбол, здесь может случаться все. Мы выходили после перерыва с совсем другим настроением. Мы сделали анализ своих ошибок, стали лучше играть, вышли и победили.

Я думаю, что все чувствовали, что второй тайм будет другим. Все понимали, что мы не можем проиграть и отдать им очки. Другого выхода не было. Второй тайм был ключевым. Мы знали, что не имеем права проигрывать и выходили побеждать", - приводит слова Забарного Суспільне Спорт.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Северная Македония - Украина (2:3).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины Сборная Северной Македонии Илья Забарный

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