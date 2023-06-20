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"Все понимали, что очень важно победить": Забарный - о результате матча с Мальтой

Защитник сборной Украины оценил успех команды в поединке отбора на Евро-2024.
Сегодня, 08:31
Илья Забарный / Getty Images
Илья Забарный / Getty Images

Защитник сборной Украины Илья Забарный высказался о победе над Мальтой (1:0) в матче квалификации чемпионата Европы-2024.

Украинская национальная команда обыграла соперника с минимальным перевесом благодаря голу Виктора Цыганкова, реализовавшего пенальти.

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"Хороший соперник, тяжелый матч. В первом тайме была жара, солнце пекло, и где-то чувствовалась усталость. Но все понимали, что очень важно победить. И мы это сделали.

Это игра, нереализованный пенальти - ее часть. У нас еще было время, и я думаю, все понимали, что гол - это только вопрос времени. Время было, мы довели до гола и спокойно закончили игру.

Конечно, это очень приятно - видеть украинских людей на трибунах. Они горячо поддерживают тебя, заряжают. Очень счастлив это видеть", - приводит слова Забарного Суспільне Спорт.

Напомним, на ISPORT доступно видео гола и лучших моментов матча Украина - Мальта (1:0).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины сборная Мальты Илья Забарный

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Украина - Мальта 1:0 видео гола и лучших моментов матча отбора на ЧЕ-2024
Украина - Мальта 1:0 видео гола и лучших моментов матча отбора на ЧЕ-2024

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