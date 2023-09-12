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Полузащитник сборной Италии получил травму перед матчем с Украиной

Сандро Тонали не поможет своей команде в поединке квалификации Евро-2024.
Сегодня, 11:58
Сандро Тонали / Getty Images
Сандро Тонали / Getty Images

Тренерский штаб сборной Италии в матче шестого тура квалификации Евро-2024 с Украиной не сможет рассчитывать на полузащитника Ньюкасла Сандро Тонали.

Экс-хавбек Милана, отыгравший практически весь предыдущий отборочный поединок против Северной Македонии (1:1), получил мышечное повреждение и не примет участие в игре с украинцами, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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Накануне игрок прошел медицинское обследование в клинике Милана, и сейчас ожидается точный вердикт по поводу серьезности травмы.

Предполагается, что в матче с Украиной Тонали в стартовом составе итальянской сборной заменит полузащитник Давиде Фраттези, вместе с которым тройку в середине поля составят Николо Барелла и Мануэль Локателли.

Напомним, что матч квалификации Евро-2024 Италия - Украина состоится во вторник, 12 сентября, на стадионе Сан-Сиро в Милане. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Италия - Украина.

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